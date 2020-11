Seul buteur cet après-midi face à la Guinée-Bissau, Sadio Mané a maintenant inscrit 21 buts pour le Sénégal, ce qui le place devant la légende Jules François Bocandé et Mamadou Niang et à hauteur de El Hadji Diouf et Mamadou Diallo au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection nationale.

Il était très attendu. Sadio Mané a répondu présent lors des deux matches de qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, face à la Guinée-Bissau. Buteur et passeur à l’aller, le vif attaquant de Liverpool a encore montré son talent à Bissau. Sur un magnifique rush solitaire, Sadio Mané efface ses adversaires avant d’ajuster la balle aux fonds des filets. C’est son 21e but sous les couleurs des Lions du Sénégal.







Avec cette réalisation, Sadio Mané dépasse Jules François Bocandé et Mamadou Niang au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Sénégal et se place à hauteur de El Hadj Ousseynou Diouf et Mamadou Diallo. 21 buts chacun.

Voici le classement des meilleurs buteurs

Henri Camara : 31 buts El Hadj Diouf : 21 Mamadou Diallo : 21 Sadio Mané : 21 Mamadou Niang : 20 Jules François Bocandé : 20

