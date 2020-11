Invité dimanche d’Europe 1 Sport, le défenseur franco-sénégalais du PSG Abdou Diallo, ancien capitaine chez les Espoirs mais jamais appelé en A, se dit ouvert à une convocation avec les Lions de la Téranga. Mais, assure-t-il, pour le moment, « je me concentre à faire du mieux que je peux en club ».

Après une hernie discale qui l’a gênée pendant plusieurs mois, Abdou Diallo est de retour en forme. Invité dimanche d’Europe Sport 1, le défenseur du PSG en a profité pour revenir sur son éventuel avenir en sélection nationale. Jamais appelé en équipe de France A, le Franco-sénégalais se dit, pour la première fois, ouvert à une convocation avec les Lions de la Térranga.







Ces dernières semaines, Abdou Diallo enchaîne les matches avec le PSG, avec 8 rencontres dont 5 dans la peau d’un titulaire. Mais ce retour en forme est encore prématuré pour espérer voir en sélection celui qui a été capitaine de l’équipe de France Espoirs (16 sélections), mais jamais appelé à l’étage au-dessus. « Jouer pour une sélection nationale, ça représente toujours quelque chose, moi qui suis franco-sénégalais », rappelle de lui-même Abdou Diallo.

Mais, ajoute-t-il, « je sais que ce sera une conséquence de mes performances en club. Je prends les choses étapes par étape, je me concentre à faire du mieux que je peux en club, et le reste suivra et j’accueillerais la chose avec grand plaisir ». Et le jeune joueur de confier : « Aujourd’hui, oui, je peux opter pour la France ou pour le Sénégal ». Et de conclure avec le sourire : « Mais aujourd’hui, on ne m’a pas choisi. »

En attendant de recevoir ce fameux coup de fil de Didier Deschamps ou d’Aliou Cissé, Abdou Diallo doit déjà s’imposer au PSG, où la concurrence est rude avec Marquinhos, Presnel Kimpembe, Tilo Kehrer et même Danilo.

Europe 1