Déjà en terre Bissau-guinéenne, l’équipe nationale de football aura à peine le temps de prendre ses marques avant d’affronter les Djurtus ce dimanche après-midi au stade du 24 septembre (16h00 GMT.) De l’avis de Pape Alioune Ndiaye, l’un des hommes en forme du côté des Lions, ce match ne sera pas simple, mais il va falloir faire l’essentiel pour ramener la victoire. « On va tout faire pour gagner et se qualifier », annoncera t-il au micro de la FSF TV. Un succès synonyme de qualification pour la CAN Cameroun 2022. Le Sénégal devra pour cela venir à bout de la Guinée Bissau intraitable à domicile.







Dakar Actu et FSF TV