L’ASAC Ndiambour a présenté, vendredi, à Louga (nord), son nouvel effectif composé de 28 joueurs pour la saison de football 2020-2021, dont le démarrage est prévu le 2 janvier 2021, a constaté l’APS.

‘’Cette année, le Ndiambour va évoluer à 28. Nous avons réduit l’équipe pour une meilleure efficacité. Après évaluation, nous avons mis des critères de sélection et décidé de renforcer l’équipe’’, a dit l’entraîneur du club, Assane Diallo, lors de la présentation des joueurs et du staff.

Le Ndiambour a recruté de nouveaux joueurs venus de la Linguère de Saint-Louis, de la Sonacos de Diourbel, de Teungueth, de Mbour, de la Guinée et de Guédiawaye, tout en faisant revenir d’anciens pensionnaires pour renforcer son effectif.

‘’L’objectif était de ne pas perdre l’ossature de l’équipe de l’année dernière, car chaque année, le Ndiambour perd ses meilleurs joueurs et est obligé de tout recommencer’’, a expliqué Assane Diallo. ‘’Cette année, sur les 11 titulaires, cinq ou six joueurs sont partis. Cependant, nous avons ciblé des joueurs, et surtout ceux que nous souhaitions avoir.’’

Diallo annonce que l’équipe va entamer, dès ce samedi, ses préparatifs en Gambie pour une durée de trois semaines, avant de revenir à Louga.

‘’Et d’ici au démarrage du championnat national prévu le 2 janvier, nous allons dérouler 66 séances d’entraînement et jouer huit matchs amicaux pour être compétitifs lors de notre premier match’’, a-t-il ajouté.

Lors de la cérémonie de présentation des joueurs et des dirigeants du club, le Ndiambour a manifesté sa volonté de remporter le championnat cette saison.

‘’Je suis habitué aux vœux des dirigeants. C’est légitime, ils mettent des moyens et ils veulent des résultats (…) Toutes les autres équipes ont conservé leur ossature et se sont renforcées. Nous avons un nouveau groupe, et nous voulons être meilleurs que tout le monde. C’est un peu surréaliste, mais possible. Nous ferons de notre mieux’’, a expliqué Diallo, s’adressant aux dirigeants du club.

Il a déploré l’état de la pelouse du stade de Louga et a invité dirigeants et autorités politiques de la ville à la réfectionner.

‘’Nos joueurs sont très fatigués. Le terrain est dur, et nous avons énormément de blessures. Cela fait deux ans que j’en parle. Nous avons juste besoin de changer le tapis ou bien de le remplir de gomme’’, a dit l’entraîneur du Ndiambour.

Le club a terminé 11e du championnat national de football avec 14 points, lors de la dernière saison.

‘’L’année dernière, nous avions perdu toute notre ligne d’attaque, la solution offensive. Il faut du temps pour faire une bonne équipe’’, a souligné Diallo.

L’équipe lougatoise va jouer son premier match contre l’AS Pikine.

