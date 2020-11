Il a encore été décisif pour une rencontre du Sénégal. Grace à son but inscrit à la 82′, les Lions remportent une rencontre de haute facture à Bissau.

Après une premiere période rude, les Lions ont retrouvé leurs automatismes lors de la seconde période. Meme si tout n’était pas efficace de leurs cotés sur une pelouse des moins bonnes, ils ont su tirer leur épingle du jeu.







Face à un score nul et un adversaire réduit à 10 à la 63′, le Sénégal s’est rebiffé avec ses individualités encore une fois. Sadio Mané, décisif ouvre le score et marque le seul but de la rencontre (1-0).

L’essentiel est fait, le Sénégal remporte la double rencontre face à la Guinée Bissau 3-0 au total et devient le premier pays à se qualifier pour la coupe d’Afrique des nations 2022 au Cameroun. Il compte désormais 16 qualifications.

Leader du groupe I avec 4 victoires en autant de sorties, les deux prochaines journées se joueront au mois de mars 2021. Le Sénégal compte 12 points avec 9 buts inscrits et 1 encaissé.

Sadio Mané de son coté inscrit son 21e but en sélection et devient ainsi le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la tanière.

wiwsport.com