Principaux acteurs de la lutte sénégalaise, les lutteurs ont leur mot à dire sur la nouvelle équipe du CNG dirigé par Bira Séne. Après Gris Bordeaux et Boy Niang 2, c’est à l’extraterrestre de donner son avis

« Ils ont demandé un changement, ils l’ont eu. Alioune Sarr et son équipe sont partis, Bira démarque avec ses collaborateurs. Je le souhaite la bienvenue et prie afin qu’ils aient succès dans leur gestion. Alioune Sarr et Cie ont franchi un palier. Que Bira et les autres fassent mieux que cette équipe qui vient de partir. », nous dit Reug Reug dans Record.







Le pensionnaire de Thiaroye Cap-Vert poursuit : « Il est normal que les uns et les autres aient des opinions par rapport à cette nouvelle équipe. D’autre sont d’avis qu’il n’y a pas de changement puisqu’ils sont, disent-ils, d’anciens collaborateurs d’Alioune Sarr. Mais, je pense qu’ils seront beaucoup plus jugés sur les actes qu’ils vont poser. Au bout des deux ans, on va s’arrêter pour faire le bilan et savoir s’ils ont réalisé la feuille de route qui leur est fixée. Encore une fois, ils n’ont pas droit de faire moins qu’Alioune Sarr. »

Avec record