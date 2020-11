Frappé par une cascade de blessures de longue durée dans sa défense centrale en particulier les absences de Virgil van Dijk et de Joe Gomez, Liverpool devrait signer un défenseur cet hiver.

Selon les informations du Liverpool Echo, les Reds se seraient renseignés sur l’international sénégalais Kalidou Koulibaly.







Le même média qui cite The Mirror et l’Express déclare que le Président des Reds envisageait une arrivée d’Ozan Kabak (20 ans Schalke 04), mais a maintenant décidé de se tourner vers un joueur plus expérimenté. Jurgen Klopp lui-même préfèrerait la venue de Koulibaly, qu’il a déjà essayé de signer lors du mercato d’été, avant de se retirer face aux demandes trop cher d’Aurelio De Lautentiis, Président de Naples.

Il ne fait aucun doute que l’arrière central coéquipier de Sadio Mané en sélection comblerait le vide laissé par Van Dijk et Joe Gomez, mais pour s’attacher les services du Sénégalais, le Directeur Sportif des Reds, Michael Edwards devra à nouveau travailler sa magie pour obtenir un accord avec Naples.

Liverpool Echo