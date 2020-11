David Guion, le coach du Stade de Reims, était invité de Téléfoot la chaîne ce vendredi et il a été questionné sur l’apport conséquent de Boulaye Dia, son attaquant qui est actuellement le meilleur buteur du championnat avec 8 réalisations.

Alors que Dia était convoité cet été et qu’il risque encore de l’être, avec ce magnifique début de saison, Guion a déclaré « Vous comprenez pourquoi j’étais très content qu’il reste parmi nous. Avec ses buts, il nous aide à remonter au classement. On a besoin de lui et qu’il soit efficace donc à nous de le mettre en confiance et de trouver un jeu qui va lui permettre de s’épanouir. Maintenant, il y a sept matchs avant la trêve hivernale et ce qui m’importe, c’est optimiser Boulaye sur ces matchs-là. Je suis dans le présent et on verra au mercato d’hiver ce qui arrive pour Boulaye. On voit ce qu’il nous apporte, aujourd’hui il franchit des paliers et il est en pleine confiance donc c’est un gros argument pour nous afin de remonter au classement. Je savais qu’il allait avoir un rôle essentiel cette saison. On n’est qu’à la dixième journée mais on a besoin du talent de Boulaye », lit-on sur footnational.







