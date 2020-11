Malgré la défaite des Djurtus (2-0) au Stade Lat Dior de Thiès, match comptant pour les éliminatoires de la 3ème journée de la CAN 2022, Baciro Candé ne s’avoue pas vaincu. Il rappelle à Aliou Cissé et à ses hommes qu’il n’a jamais perdu au stade du 24 septembre (Bissau) depuis qu’il est nommé sélectionneur des Djurtus en 2016.

« Seul le travail paie et tout le monde sait que dans la vie chacun a son étoile. Moi, j’ai joué beaucoup de matches sur cette pelouse de Bissau et je n’en ai effectivement perdu aucun. Je ne peux pas vous dire avec exactitude le nombre de matches que j’ai joués dans ce stade. Mais je souhaite y garder mon invincibilité. Je sais que l’équipe du Sénégal est redoutable mais, elle va nous trouver ici. J’ai dit, on va préparer ce match comme il se doit. », promet le sélectionneur Bissau guinéen.







Il poursuit dans Record : « Mes joueurs savent très bien que nous n’avons pas la meilleure position au classement. Mais, dès l’instant qu’ils m’ont regardé droit dans les yeux, ils ont compris ce que je veux et ils savent aussi qu’il y a l’attente de tout un peuple qui est derrière eux. »

Wiwsport.com