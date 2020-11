Baboye a repris les entrainements et décide de signer son retour. Ce, grâce à la nouvelle décision en attente d’être prise par les autorités en charge du sport de laisser les lutteurs aptes à compétir même au delà de 45ans.

Selon la source de Sunu Lamb, « Baboye est actuellement en train de s’entraîner à l’Olympique Club. On a recruté un coach, Guy Fadel pour le préparer physiquement. On va le mettre en rapport avec les médecins pour analyser s’il est encore capable de pratiquer son sport favori. S’il est apte, on va vite lui trouver un combat à livrer la saison à venir ».







Sunu Lamb / Lutte TV