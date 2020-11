Titulaire lors de la victoire (2-0) du Sénégal face à la Guinée-Bissau en match comptant pour la 3e journée des qualifications à la CAN Cameroun 2022, Edouard Mendy a encore était impérial et a gardé ses cages inviolées. C’est la 6ème fois, en 8 sélections, qu’il réussit une telle performance.

En ce début de saison, Edouard Mendy fait parler de lui-même. Transféré du Stade Rennais à Chelsea dans les derniers jours du mercato d’été, l’ancien Rémois s’illustre journée après journée. A Chelsea, Mendy fait l’unanimité. Il a ainsi, en 8 apparitions avec les Blues, réalisé 6 clean-sheets, dont 3 en Championnat et 3 en UEFA Champions League.







Numéro 1 des Lions du Sénégal devant Alfred Gomis, Edouard Mendy a encore rassuré lors de la réception de la Guinée-Bissau, en match de la troisième journée des qualifications à la CAN 2022. S’il n’a pas été énormément inquiété, le gardien de 28 ans a réalisé quelques interventions dans le match, dont celui sur coup-franc de Piqueti Diassi à la 24ème minute. Dans les arrêts de jeu, Edou a sorti une excellente claquette sur une dangereuse tête de Miralo Amado. Un clean-sheet de plus pour Mendy qui assure et rassure ses partenaires en sélection. En effet, le nouveau chouchou du Stamford Bridge compte désormais 6 clean-sheets en 8 matches ave l’équipe nationale du Sénégal. Edouard Mendy n’a encaissé en sélection que face à l’Algérie (1-0), 27 Juin à la dernière CAN et contre l’Eswatini (4-1), 17 Novembre 2019 en qualifications de la prochaine CAN.

Dimanche, sur la pelouse des Djurtus, il va essayer de prolonger cette merveilleuse série d’invincibilité avec les Lions.

