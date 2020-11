Mor Ndiaye a renouvelé son contrat avec le FC Porto jusqu’en 2025. Le jeune milieu de terrain sénégalais, qui fête ses 20 ans le 22 de ce mois, a fait ses débuts avec les Dragão le 5 janvier 2019.

Mor Ndiaye qui joue avec les U-19 de Porto, pour lequel il a remporté le championnat de sa catégorie et l’UEFA Youth League en 2018/19 a disputé 22 matchs la saison dernière. Cette saison il est déjà à sept rencontres.







« Ce renouvellement est très important pour moi. Je suis ici depuis presque deux ans, donc je suis très heureux de pouvoir continuer à représenter le FC Porto. », assure Mor Ndiaye sur le site officiel du FC Porto, qui veut continuer le travail pour atteindre l’équipe première : « J’essaie toujours de m’améliorer et de travailler dur pour aider l’équipe. Je sais que je peux apporter quelque chose. Mon objectif est d’atteindre l’équipe première et de pouvoir aider le FC Porto à atteindre ses objectifs. Jouer dans l’équipe principale du FC Porto est mon rêve et ma motivation. »

⚽ FC Porto e Mor Ndiaye renovam até 2025

🔵 Médio ⚪ 19 anos

🏆 Campeão sub-19 e vencedor da uefa youth league em 19/20

🎙 "Sinto que posso ajudar a equipa e é com esse objetivo que trabalho no máximo todos os dias."

Notícia👉 https://t.co/zIEXzRR8Jd#FCPorto #FCPortoB pic.twitter.com/CAAERytaOg — FC Porto (@FCPorto) November 12, 2020

