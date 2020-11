Le tirage au sort des éliminatoires de la prochaine CAN des moins de 20 ans qui se déroulera en Mauritanie en 2021 a été effectué ce vendredi. L’équipe nationale du Sénégal connait désormais ses adversaires.

Pays hôte des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique Nation des moins de 20, Sénégal loge dans le groupe A avec la Gambie, et la Sierra Leone. La Guinée, la Mauritanie, la Guinée Bissau et le Mali partagent le groupe B. Ainsi, le vainqueur validera son billet pour la CAN U20, édition 2021. Le tournoi se jouera à Thiès du 20 au 29 Novembre prochain. Contrairement aux autres zones, celle-ci ne qualifiera qu’un pays car le pays hôte de la phase finale de la CAN , la Mauritanie est issu de l’UFOA A.







