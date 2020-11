Elle n’a pas tardé la réplique du coach des Lions. A Baciro Candé, coach de la Guinée Bissau qui disait « attendre de pied ferme le Sénégal et de jouer sans complexe », Aliou Cissé compte rester leader du groupe.

L’ancien joueur de la Guinée Bissau avait donné le ton en faisant une déclaration pour annoncer la couleur de la double confrontation. Il sera servi. L’ancien joueur du Sénégal compte rester invincible dans le groupe J.







« On va aborder ce match de la même manière qu’on a préparé les éliminatoires de la CAN 2017 ou celle de 2019, avec beaucoup de sérénité et de concentration. Cet engouement, cette ferveur autour de ce match n’est pas une surprise pour moi. C’est la preuve tout simplement qu’aucun match n’est et ne sera facile pour le Sénégal et tant mieux. Je pense que c’est notre quotidien et il en sera ainsi tous les jours » a déclaré Aliou Cissé, qui a publié ce mardi une liste de 25 joueurs, pour la double rencontre prévue les 11 et 15 novembre prochain.

» Même si c’est un derby les enjeux de ce match sont au niveau sportif. Cela veut dire que nous sommes premiers de cette poule avec 6 points. Et ils nous tient à cœur à la fin de cette double rencontre de rester premier. Pour ce fait, il nous faudra engranger un maximum de points sur ces matchs là » avertit le sélectionneur des Lions qui a déclaré sur la meme lignée « etre tenu de faire des résultats ».

wiwsport.com