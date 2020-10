La double confrontation entre le Sénégal et la Guinée Bissau comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022, qui pourrait se jouer en Lisbonne, coach Baciro Cande annonce déjà les couleurs de ces matchs et vise à une victoire face aux Lions qui pourrait permettre aux Djurtus de se qualifier à la CAN 2022 au Cameroun.

« Je ne sais pas si cela reste toujours avantageux pour le Sénégal. Mais, je voudrais que vous compreniez que ce n’est pas les mêmes équipes, encore moins les mêmes hommes. Les mentalités ont changé entre temps, et comme je le dis, ce sera une question de fierté nationale, parce que nous avons aussi à cœur de titiller le Sénégal qui reste une grande nation de football. C’est un challenge pour nous de les défier, mais aussi d’aller les chercher. La Guinée-Bissau monte de plus en plus et essaye de jouer sa partition dans le gotha du football africain. Je pense que nos derniers résultats plaident largement en notre faveur. », nous dit le coach Bissau-guinéen dans Record







Et il poursuit : « Le Sénégal a un collectif dangereux et ça tout le monde le sait. Il ne se fixe pas sur des individualités. Depuis quelques temps, je regarde le jeu de cette équipe, mais contrairement à ce que les gens peuvent penser, c’est un collectif très bien huilé avec des joueurs qui évoluent ensemble depuis des années. Maintenant, de ce collectif, des individualités peuvent surgir à tout moment pour faire mal. Mais comme je le dis, on attend le Sénégal de pied ferme et on jouera sans complexe » ;

Wiwsport.com