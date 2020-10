World Rugby a publié le classement mondial, lundi 26 octobre 2020, dans lequel le Sénégal reste 10ème africain, mais progresse d’un place au niveau mondial.

Les Lions de l’ovalie, qualifiés pour l’Africa Silver Cup, n’ont pas évolué au classement africain. L’équipe du Sénégal à XV, dirigée par le français Johann Moinet, stagne à la 10ème place du classement en Afrique.







L’Afrique du Sud, 1ère équipe sur le plan mondial, dirige aussi le trio de tête africain, avec la Namibie et le Kenya.

Lors de la dernière publication du classement, World Rugby en janvier 2019, l’Afrique du Sud et le Sénégal occupaient respectivement les 5ème et 55ème places. Adversaires du Sénégal dans la poule C, en Africa Silver Cup, l’Ouganda occupe la 6ème place au niveau africain et 4ème mondial, et l’Algérie n’a pas été classée dans le top 105 mondial.

Avec Stades