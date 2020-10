Lac 2 est prêt à disputer un combat contre Eumeu Sène ou Gris Bordeaux. D’ailleurs, il aurait jeté son dévolu sur ce dernier.

En effet, après des démarches menées par Gaston Mbengue pour ficeler son combat-revanche contre Eumeu Sène, les parties n’ont pas trouvé un accord. Et pour ne pas subir une seconde année blanche consécutive, le Diato change de viseur et défie Gris Bordeaux. Et promet qu’il est prêt à rejoindre Gris Bordeaux pour se mesurer à lui.

Source: Lutte TV