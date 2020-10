A l’issue de la défaite de Sheffield face à Arsenal, le coach Chris Wilder a réagi en conférence d’après match et y est allé sans détour pour démentir la piste menant vers Habib Diallo lorsque qu’il a été interrogé sur le sujet : « Qui ? Non pas chez nous ! Nous n’avons plus besoin de joueur en attaque », a-t-il affirmé.

🎙️ CW on Habib Diallo

"Who? No, not us. We're done on the striker front."#twitterblades #sufc https://t.co/pQ3fI0J04A

