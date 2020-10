L’attaquant sénégalais quittera le FC Metz ce lundi, dernier jour du mercato.

Initialement convoqué dans le groupe messin pour affronter Lorient, ce dimanche, Habib Diallo ne figurait finalement pas sur la feuille de match. L’attaquant sénégalais a, en effet, quitté la mise au vert dans la matinée pour finaliser son transfert.

Selon nos informations, deux pistes se dégagent ce dimanche soir. La première mènerait à l’Angleterre et à Sheffield United, 18e de Premier League.

Une autre, beaucoup plus proche et plus surprenante : Habib Diallo pourrait finalement rester en France. Strasbourg se serait sérieusement positionné pour s’offrir les services de l’attaquant sénégalais.

Pour rappel, le FC Metz espère toucher 15 millions d’euros dans l’affaire. Quoi qu’il arrive, le dénouement de cette affaire sera connu ce lundi, dernier jour du mercato.

Républicain Lorrain