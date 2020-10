Le promoteur Gaston Mbengue vient de ficeler la revanche Balla Gaye 2 vs Bombardier, informé Lutte tv.

Après des malentendus entre Gris Bordeaux et Gaston Mbengue causés par des problèmes de cachet, le promoteur Gaston Mbengue a finalement trouvé un plan B, comme il le disait tantôt qu’il a l’accord d’autres lutteurs qui peuvent sauver l’affiche Balla Gaye 2 / Gris Bordeaux.

Et la sortie de Gris Bordeaux de restituer l’avance a poussé au promoteur de camper sur sa position et de résilier le contrat qui le liait au Tigre de Fass. Chose promise chose faite car Gaston Mbengue a rencontré les deux lutteurs Bombardier et Balla Gaye 2 pour signer le contrat.

Un combat-revanche pour Balla Gaye 2 qui a été détrôné par Bombardier le 08 juin 2014.

wiwsport.com