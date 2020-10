Le milieu de terrain franco-sénégalais a déja disputé 4 matchs en ce début de saison. A 18 ans, il commence à prendre place dans l’effectif sochalienne. En conference de presse ce vendredi, Rassoul Ndiaye a parlé de sa progression et des résultats de son club.

Sochaux recoit Chambly demain pour le compte de la 6e journée en Ligue 2. Le club dirigé par Omar Daf se trouve à la 3e place du classement avec 2 victoires et 3 nuls. Un bon début de saison selon Rassoul Ndiaye qui était présent avec le coach lors de la traditionnelle conference de presse avant match.

« Vu comme on travaille bien à l’entraînement, je ne suis pas surpris par nos résultats en ce début de saison. On a la place qu’on mérite! Contre des équipes qui viennent pour nous accrocher comme Rodez ,il faut progresser et trouver des solutions pour ne plus perdre de points à domicile » a t’il déclaré.

Alors qu’il évoluait avec l’équipe réserve de Sochaux, Rassoul a intégré celle premiere la saison passée sans disputer de match. « L’an dernier j’avais eu une préparation tronquée. Pas cette saison et je progresse encore physiquement car il faut être fort en Ligue 2 J’essaie de m’intégrer dans le groupe et de faire de mieux en mieux. En enchaînant les matches, on engrange de la confiance » explique t’il.

Avec seulement 226 minutes de jeu dans les jambes, il est conscient qu’il reste beaucoup de travail à faire. « Je sais que le plus dur arrive! Une fois qu’on est sorti du centre et qu’on arrive avec les pros, il faut durer et répondre aux attentes en étant prêt mentalement, physiquement et tactiquement ».

Que faut il faire? Le numéro 25 de Sochaux connait la réponse. « Il faut que je sois complémentaire avec les autres milieux. J’ai beaucoup évolué 6, en jouant vers l’arrière mais j’ai joué plus haut ensuite. »

Les prestations du milieu relayeur « Joueur Clairefontaine de la saison 2017/2018 » seront trés suivies. Rappelons que la saison suivante, il a remporté à deux reprises le trophée de « Joueur du mois » du centre alors qu’il évolue avec les U19 et l’équipe réserve.

