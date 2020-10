Auteur d’un doublé face à Chelsea en Premier League, Sadio Mané a aussi marqué un but face à Arsenal le week-end dernier. Sadio est sans doute l’un des meilleurs hommes de Klopp durant ce mois de septembre.

Sadio Mane en forme est dans la continuité de la saison dernière. Il a inscrit trois buts lors de ses trois premières sorties et permet à Liverpool de maintenir sa place de leader en cet début de saison pour défendre son titre de champion.

— Premier League (@premierleague) October 2, 2020