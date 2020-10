Keita Baldé a officiellement signé à la Sampdoria où il arrive en prêt avec une option d’achat qui, si elle est exécutée, reliera Keita Baldé au club jusqu’en 2025.

Un transfert qui a été perturbé car lors du contrôle médical, Keita Baldé a été diagnostiqué positif au coronavirus.

L’international sénégalais a exprimé toute sa joie de signer à la ‘Samp’ et a tenu à rassurer tout le monde sur son état de santé sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club : « Je suis très heureux d’être un joueur de la Sampdoria. Je veux remercier le Président Ferrero et tous les fans qui m’ont envoyé des messages de soutien. Je vais bien et j’ai hâte d’être avec vous et de jouer. »

Sur son compte personnel Keita Baldé revient sur l’importance pour lui du numéro 10 qu’il va porter sous les couleurs de la Samdoria. Un ’10’ porté, entre autres, par Bruno Fernandes, Roberto Mancini, Giampaolo Pazzini et Ariel Ortega. « Un maillot magnifique, un numéro qui a écrit des pages de l’histoire du football. Un grand honneur et une grande responsabilité de porter le numéro 10 de la Sampdoria. »

Una maglia gloriosa, un numero che ha scritto pagine di storia del calcio. Un grande onore e una grande responsabilità indossare la 10 blucerchiata. Ci vediamo presto, forza Doria! 🔵⚪️🔴⚫️ @sampdoria pic.twitter.com/jdfrxHkmuI — Keita Balde (@KeitaBalde) September 30, 2020

