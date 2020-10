Libre de tout contrat depuis la fin la dernière saison, Papiss Demba Cissé est proche de poursuivre son aventure avec un autre club turc.

En effet, d’après la presse Turque, visitée par wiwsport, l’ancien attaquant d’Alanyaspor a trouvé un accord d’un an plus une année supplémentaire avec Fenerbahce. « Le club turc est parvenu à un accord avec Papiss Cissé, qui a réalisé une performance efficace à Alanyaspor l’année dernière. L’attaquant de 35 ans est venu à Istanbul pour finaliser son contrat. Il va passer sa visite médicale avant de signer un contrat d’un an plus une année supplémentaire avec le joueur sénégalais. »

Papiss Cissé, qui a débuté sa carrière avec le Fc Metz, a joué à Fribourg, Newcastle United, Shandong Luneng et à Alanyaspor. Ayant joué en Premier League pendant des années, Cissé a marqué 37 buts et délivré 10 passes décisives en 117 matchs. L’international Sénégalais a marqué 17 buts avec les Lions de la Teranga en 37 matchs.

