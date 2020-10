A partir du 6 octobre, les chaines Canal+ Sport évoluent avec une nouvelle dénominations, une nouvelle numérotation et de nouveaux logos.

Canal+ offre donc 5 nouvelle chaines à ses clients : Canal + Sport 1: canal 11, Canal + sport 2: canal 12, canal + sport 3: canal 13, canal + sport 4: canal 14, canal + sport 5: canal 15.

Lors d’une conférence de presse ce mercredi, les responsables de Canal+ Sénégal ont développé un nouveau programme de la chaines. Pour permettre au plus grand nombre de découvrir l’expertise et le traitement éditorial de Canal+ dans le sport, la chaine Canal+ Sport 1 est désormais accessible dès la formule ACCESS des bouquets Canal+.

Avec une offre de sport unique, riche et varée, les chaines Canal+ Sport promettent les plus grandes compétitions de football européen et africain, les 5 plus grands championnats européens avec la nouveauté de la rentrée, l’offre de la Bundesliga et les plus belles compétitions de sport avec notamment la NBA, le TOP 14, la formule 1TM, les grands tours de cyclisme africains.

En cette nouvelle saison sportive, chaque chaine Canal+ propose les plus grands feuilletons sportifs et les meilleures émissions qui décryptent l’actualité sportive. En ce qui concerne la baisse du prix du décodeur, le directeur général de Canal+ Sebastien Punturello explique au micro de wiwsport.com que « le but est de rendre accessible les produits de Canal. C’est à dire, permettre au plus grand nombre de s’abonner et après choisir leur abonnement selon leurs coûts. L’objectif est de satisfaire nos clients ».

De ce fait, la chaine Canal+ Sport 1 est désormais accessible dès la formule ACCESS. Celle-ci est enrichie de 14 nouvelles chaines TV en HD, 10 radios, du sport premium et à partir de 5000F CFA. Le décodeur HD est toujours valable à 1000F à partir de la formule EVASION+.

wiwsport.com