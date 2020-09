« Le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres » se conjugue à la sauce mercato, et pourrait donner ceci : « Le transfert des uns empêche parfois celui des autres ». Et Manchester City en sait quelque chose !

Depuis le début du mercato, l’équipe de Pep Guardiola recherche activement un défenseur central. Et la perle rare a été trouvée ce lundi avec l’arrivée officielle de Ruben Dias en provenance de Benfica, pour un chèque de 71,6 M€, bonus compris.

Koulibaly et Koundé bien partis pour rester à quai

Et comme « le transfert des uns empêche parfois celui des autres », Kalidou Koulibaly (Naples) et Jules Koundé (Séville) semblent bien partis pour rester à quai. Depuis plusieurs semaines, les Skyblues jouaient ainsi sur trois tableaux, mais les deux derniers ne sont plus nécessaires.

Selon le généralement très bien informé Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Sport Italia ou encore The Guardian, les dirigeants mancuniens auraient donc officiellement annoncé la fin des négociations à leurs homologues napolitains et andalous. Quant à José Maria Gimenez de l’Atlético, notre confrère rappelle que cette piste n’a jamais vraiment été envisagée par City, notamment en raison de la gourmandise madrilène.

Manchester City are *not* going to sign also another centre-back after Rubén Dias [signed, confirmed, official]. Napoli and Sevilla have been told by #MCFC board that Koulibaly and Koundé deals are off. Giménez was not a serious option – Atléti always asked €120m. 🔵 #transfers

