Mené suite à l’ouverture du score de Lacazette, Liverpool est revenu au score face à Arsenal grâce à Sadio Mané. L’attaquant sénégalais a trouvé le bon moment pour relacer le match.

Alors qu’Arsenal sur sa première occasion venu d’une erreur de Robertson qui voulait dégager proprement s’est vu encaisser le premier but et Liverpool qui réagit directement derrière avec un arrêt repoussé dans les pieds de Sadio Mané pousse le ballon au fond des filets d’un plat du pied droit. Il marque ainsi son troisième but de la saison.

