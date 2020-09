Relégué en Ligue 2 cet été, auteur d’un mauvais début de saison (un succès en cinq matches), Luka Elsner a été remercié par Amiens de Moussa Konaté, Amadou Ciss et Iron Gomis.

Le non-match contre Pau (0-0, le 26 septembre) a été fatal à Luka Elsner (38 ans). L’entraîneur slovène, qui a vu son équipe prendre seulement cinq points en cinq matches de Ligue 2 cette saison, a été remercié ce lundi midi. C’est beIN Sports qui l’a annoncé, le technicien ayant notamment décommandé sa venue dans une des émissions de la chaîne, prévue ce lundi soir, après avoir appris la nouvelle. Son contrat se terminait en juin prochain.

Arrivé à l’été 2019 en remplacement de Christophe Pelissier, relégué un an plus tard, il a gagné seulement cinq rencontres sur 33 jouées (L1 et L2 confondues). Pour le déplacement à Caen, samedi (15h30), l’équipe est confiée au tandem Oswald Tanchot-Romain Poyet. Homme de John Williams, le premier nommé pourrait bien terminer la saison sur le banc picard.

Avec L’Equipe