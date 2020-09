Le portier Sénégalais qui vient de débarquer à Chelsea en provenance de Rennes pourrait disputer ses premières minutes sous les couleurs de son nouveau club contre Tottenham à l’occasion des huitièmes de final de League Cup.

Recruté jeudi dernier pour 25 millions d’euros et jugé trop juste pour le déplacement à WBA (3-3) samedi passé en Premier League, le gardien sénégalais est dans le groupe qui devrait affronter les Spurs, ce mardi. Lampard a confirmé la nouvelle ce lundi en conférence de presse avant match.

𝗟𝗮𝗺𝗽𝗮𝗿𝗱: 'Mendy and @BenChilwell are in the squad, they’re fit and we will see whether they start or not'. 💪 #TOTCHE pic.twitter.com/t4VwlUiB7P

