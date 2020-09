L’officialisation ne devrait pas tarder sur ce transfert. L’attaquant de 26 ans est déjà dans la ville italienne pour ficeler le dossier.

Keita Balde Diao est déjà à Gênes. L’attaquant a déjeuné aujourd’hui dans un restaurant de Gênes Sturla (comme le montre la photo publiée sur les réseaux sociaux) et lundi il procédera à des examens médicaux puis signera le contrat rapporte Primocanale.

Pour Ranieri, c’est un renfort de qualité, après par exemple les deux premières défaites en championnat avec la Juventus et Benevento et au vu des matches avec la Fiorentina, la Lazio, l’Atalanta et le derby avec Gênes.

Keita en Italie a déjà porté les maillots de la Lazio et de l’Inter, et vient de Monaco

