Décidément tout s’accélère pour l’expansion et la promotion du Teqbal au Sénégal. En effet, après un peu plus d’une année d’existence en terre sénégalaise et quelques tournois officiels disputés, la nouvelle discipline tendance commence à grandir. Teqsen en veut pour preuve ce lot de 59 Teqboard (table de jeu) gracieusement offerts par la fédération internationale de Teqbal (Fiteq.) C’est donc ce qui a motivé la distribution d’une trentaine de Teqboard (table de jeu) à pas moins de 31 équipes affiliées à la future fédération sénégalaise de Teqbal : Teqsen.

Une cérémonie qui s’est tenue ce samedi après-midi au stade Ndiarème de Guédiawaye, en présence de diverses autorités sportives et locales. Représentant le ministre des sports, Abdoulaye Bamba Mbaye a d’ailleurs souligné et félicité le travail de longue haleine que les équipes de Djibril Sy, président de Teqsen, et de l’association « Guédiawaye je m’engage », ont abattu.

Sous la présence effective du représentant du maire de Guédiawaye, des représentants de différents clubs, les fameuses » Teq Lite » (tables de jeu) dont le prix à l’unité peut chercher vers les 1000 voire 2500 euros, ont été distribués. Au total, 31 clubs affiliées à Teqsen ont reçu leur terrain de jeu flambant neuf.

Profitant de la séance de remise, Modou Guèye, le vice-président de Teqsen chargé de la promotion de ce sport au Sénégal, de rappeler que les clubs bénéficiaires, sont éparpillés entre 8 régions sur les 14 du Sénégal. Une belle avancée après seulement 18 mois d’activités. « On a donné aux 31 clubs affiliés répartis dans 8 régions, à chacun une table… Une opportunité pour tirer un bilan provisoire : » Nous en avons profité pour faire le bilan de nos un an et six mois d’existence. Et, le représentant du ministre a salué tout le travail qui a été fait durant ce laps de temps. Aujourd’hui nous sommes dans une bonne posture pour devenir officiellement un comité de promotion », a-t-il annoncé.

Un point positif pour le dossier portant érection d’un comité national provisoire (CNP.)

Dakar Actu