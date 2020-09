Sans surprise, Kalidou Koulibaly était titulaire ce soir et a disputé toute la rencontre. Mais il n’a pas participé au festival de buts qui marque la deuxième victoire d’affilée de Naples qui occupe provisoirement la tête du classement de la Serie À.

⏱ 90 | It's all over here – a big win for our boys!!👊#NapoliGenoa 6-0

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/XWFWIyOZi0

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) September 27, 2020