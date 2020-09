Annoncé sur le départ de Naples depuis deux saisons, le dossier Koulibaly ne connaîtra pas son épilogue ce mercato d’été qui sera bouclé le 5 octobre prochain.

La crise économique a dicté sa loi sur ce transfert. Naples ne veut pas vendre son Roc à un prix inférieur à 80 millions d’euros et finalement Koulibaly restera dans le club italien.

Selon ce qui a été dit par Ciro Venerato, expert du marché Rai, Koulibaly restera à Naples. Manchester City s’est retiré de la course, achetant le défenseur Ruben Dias de Benfica. Un accord trouvé à 55 millions d’euros, son officialisation ne devrait pas tarder et aura lieu après la visite médicale prévue cette semaine.

De l’autre côté, le Paris Saint Germain a montré un intérêt pour sans jamais se plonger dans la discussion. « Nous pouvons dire aux fans de Naples à pousser un soupir de soulagement. Manchester City a fait savoir aux intermédiaires du défenseur qu’il se retirait de la course et qu’il avait tourné son attention vers Ruben Dias. Le PSG n’a envoyé aucune offre ni fixé de rendez-vous à Naples. Les Français pourraient prendre Rudiger. Koulibaly se rapproche de plus en plus de rester tandis que Sokratis a également été averti par Gattuso qu’il n’y avait plus aucune possibilité d’arrivée. » a t’il déclaré au micro de Radio Kiss Kiss.

