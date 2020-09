Il est seulement âgé de 18 ans, mais a déjà entamé une carrière professionnelle. Mamadou Guissé (Ailier – 197cm) fait ses débuts pro cette saison avec la Jeanne D’Arc Vichy-Clermont Métropole Basket, club de Pro B Française. Avec déjà un match de Leaders Cup et un autre en Coupe de France cette saison, où il a montré de quoi il est capable, le deuxième meilleur marqueur des joueurs de moins de 18 en France entend prouver en championnat Pro B. De nationalité Belge, et Français par ailleurs, Mamadou Guissé, dont le papa est d’origine sénégalaise, ne ferme cependant pas la porte à la sélection sénégalaise. Il avoue même que ce serait une fierté pour lui de porter les couleurs du Sénégal.

Entretien exclusif avec ce jeune crack que Basket221 vous fait découvrir.

Alors que pouvez vous nous dire sur vous en guise de présentation ?

“Je m’appelle Guissé Mamadou, j’ai 18 ans. Je suis originaire du Sénégal. Mais je suis né en Belgique, à Anvers plus particulièrement.”

C’est quoi votre parcours basketball, de vos débuts à maintenant ?

“Alors j’ai débuté le basket très jeune, à l’âge de 5 ans, grâce à mon frère qui m’a très vite initié à cet pratique. J’ai commencé mon parcours dans un club à Anvers du nom de Red Vic. J’y ai passé une grosse partie de ma formation, de l’âge de 5 ans à mes 15 ans. Suite à cela j’ai voulu changer de club, changer d’horizon et notamment rejoindre mon frère dans son club Soba Antwerpen. J’ai effectué trois belles saisons avec ce club. À la fin de ma première année U18, mon coach, Jan Bergmans, m’a convaincu de rejoindre un centre de formation, il était persuadé que j’en avais le niveau. J’ai donc envoyé mon CV à plusieurs clubs Français, Pro A et Pro B, qui m’ont invité à faire des détections. De là j’ai été accepté par le Club de Vichy-Clermont en Pro B qui était doté d’un centre de formation avec une infrastructure impeccable. Du coup j’ai joué ma dernière année U18 à Vichy-Clermont où j’ai pu me démarquer en finissant deuxième meilleure marqueur du championnat U18 France. Suite à cette saison, le staff m’a proposé un contrat Aspirant. Donc je m’entraînais très souvent avec le groupe professionnel et je jouais parallèlement avec la Nationale 3. Et pour cette saison 2020-2021, le coach Guillaume Vizade et le staff m’ont donné ma chance en m’intégrant dans le dix (10) de l’effectif professionnel. Je remercie au passage le staff de me faire confiance pour cette saison 2020-21.”

Comment se passent vos débuts en tant que professionnel, notamment avec la Leaders Cup qui vient de démarrer ?

“Je m’étais assez bien préparé pour la saison durant le confinement, je voulais absolument être prêt dès les premiers matchs de préparation et de la Leaders Cup qui vient tout juste de débuter. La pré-saison s’est très bien passée, je m’entend à merveille avec les joueurs de l’équipe professionnelle. Nous avons une belle équipe avec des talents offensifs divers et variés à tous les postes. J’ai des joueurs très expérimentés à mes côtés qui m’aident à progresser de jour en jour, notamment Charles Bronchard, Mohammed Koné et David Denav qui ont tous un CV très lourd et qui me conseillent tous les jours. Nous avons débuté la Leaders Cup avec un succès contre l’équipe de Blois, un match où j’ai pu me montrer défensivement dans un premier temps, et offrir des possibilités offensives à mon équipe notamment sur le jeu rapide, les rebonds offensifs et l’agressivité au cercle. Nous attendons maintenant avec impatience le prochain match contre Saint-Chamond avant de retrouver Blois pour le match retour”.

Et quels sont vos objectifs pour cette saison en Pro B ?

“Individuellement mon objectif premier pour cette saison est d’apporter un maximum de plus-value à l’équipe lorsque je suis sur le terrain, gagner la confiance du coach au fur et à mesure du championnat et gagner du temps de jeu. Collectivement je pense qu’on a tous le même objectif qui est celui de jouer les playoffs cette saison.”

Vous parliez de vos origines sénégalaises dans votre présentation, vous vous imaginez jouer pour le Sénégal ?

“Oui j’y pense, l’équipe nationale du Sénégal me tente beaucoup. Ce serait une grande fierté pour moi notamment, et surtout pour ma famille qui vit au Sénégal, de me voir un jour porter le maillot du pays. La saison passée j’en parlais souvent avec un joueur de l’équipe nationale du Sénégal qui est un ex-joueur de Vichy-Clermont, Momar Ndoye, qui me racontait son expérience avec l’équipe à la Coupe du Monde.”

Mais aujourd’hui est-ce que vous n’êtes pas plus proche de la sélection belge ?

“Oui, pour le moment je suis plus tourné vers la sélection Belge jeune. Je devais intégrer cet été la sélection U20 de la Belgique pour le championnat d’Europe suite à mon adhésion dans la liste de pré-sélection. Cependant le COVID-19 a coupé court à tour cela. Le championnat va en effet se dérouler ultérieurement”.

Et vos parents, ils en pensent quoi ? Ils sont pour le Sénégal ou la Belgique ?

“Franchement je n’ai pas vraiment eu l’occasion d’en parler avec mes parents. Mais selon moi, du côté de mon père, je pense que ça tendrait plus vers le Sénégal, étant né et ayant passé toute son enfance à Dakar avec sa famille, je pense qu’il serait fier que je joue pour le Sénégal. Du côté de ma mère, je ne sais pas trop, mais je sais qu’elle sera toujours derrière moi quelque soit mes choix”.

Avez-vous déjà eu des contacts du côté sénégalais ?

“Non je n’ai pas eu de contact du côté du Sénégal pour l’instant, d’où mon rapprochement vers la Belgique aujourd’hui”.

Un dernier mot pour terminer ?

“Je remercie toute la direction de Basket221, pour cet interview qui m’a été dédiée”.

Basket 221