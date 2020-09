Le PSG, avec Neymar positionné comme milieu relayeur, s’est baladé ce dimanche soir sur la pelouse rémoise.

Il y a de la nouveauté à Paris. En attendant la fin du mercato que Thomas Tuchel « espère » animée — le compte à rebours de la dernière semaine débute aujourd’hui —, le coach allemand a dévoilé hier soir à Reims (2-0) un plan de jeu inédit au coup d’envoi.

Un 4-3-3 avec Neymar positionné comme milieu relayeur gauche à la manière de ce que Carlo Ancelotti avait réalisé au Real Madrid avec Angel Di Maria au cœur des années 2010. Séduisant, même s’il demande des confirmations face à des écuries plus robustes que le Stade de Reims, avant-dernier du championnat et bien éloigné des standards de la saison passée.

Difficile d’en vouloir aux Champenois, éreintés par leur élimination de jeudi en Ligue Europa au bout d’une prolongation et d’une séance de tirs au but disputées en Hongrie. La différence technique et physique avec un PSG sorti d’une semaine complète d’entraînement était abyssale. Les bien nommés Quatre Fantastiques (Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi) ont débuté ensemble. Avec cette nouveauté tactique de dernière minute, que le meneur de jeu brésilien, de retour après sa sanction de deux matchs de suspension, a sublimée.

Source: Le Parisien