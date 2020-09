Charleroi conserve sa place de leader du classement en D1A. Mamadou Fall a ouvert le score pour son club, son deuxième but de la saison.

Après avoir vécu l’adrénaline d’un match européen et tout ce qui l’entoure et à quatre jours d’un barrage qui peut les mener en phase de poules de l’Europa League pour la première fois de l’histoire du club, les Zèbres avaient la lourde tâche, ce dimanche, d’oublier ce programme continental afin de poursuivre leur incroyable début de saison sur la scène nationale. Malgré leur dernière place en D1A, les Hurlus ont tenu en échec les leaders de la compétition. Ces derniers perdent pour la première fois cette saison des points en championnat.

Les Zèbres ont ouvert la marque par Mamadou Fall (30e, 0-1) et Serge Tabekou a égalisé pour les Hurlus (45e+2, 1-1). Au classement, les Carolos (19 points) comptent 4 unités d’avance sur le FC Bruges, vainqueur 2-1 du derby dans l’après-midi, et le Beerschot. Le Standard, qui a partagé contre Zulte Waregem (2-2), est 4e (14 points) et Anderlecht, rejoint en fin de rencontre par Eupen (1-1), est 5e (13 points). Mouscron, qui en est à son troisième 1-1, reste dernier (3 points).

⚽️ Fin De Match ⚽️ ➡️ Les Hurlus et les Zèbres se quittent dos à dos…. ⬅️#MOUCHA #RCSC #JPL pic.twitter.com/Z6wnVyvn4A — RCSC Officiel (@SportCharleroi) September 27, 2020

