Pour le compte de la 3e journée en championship, Ismaila Sarr et Watford reçoivent à domicile Luton Town.

Les hornets comptent une victoire et un match nul soit 4 points et se trouvent à la 11e place du classement. Titulaire pour cette réception, Ismaila Sarr jouera donc son premier match en deuxième division anglaise. Il avait raté le début de la saison et un match en coupe de la ligue où son club est éliminé.

Auteur d’une belle première saison en Angleterre en Premier League, le Lion était pressenti pour ne pas jouer en championship et continuer sa carrière avec un club en première division. A 22 ans, ses 6 buts en 28 matchs lui ont valu beaucoup de prétendants. Liverpool ou encore Aston Villa sont à ses trousses. Il faudra encore attendre un peu pour le voir changer de club avec 55 millions d’euros attendus sur son dossier par la direction de Watford. En attendant, il devra encore briller en deuxième division.

wiwsport.com