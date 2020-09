Le doublé de Mane le week dernier à Stamford Bridge a vu l’international sénégalais faire un saut historique sur la liste des meilleurs buteurs de tous les temps du club, dans le top 20 des buteurs des Reds.

Avec 83 buts en 173 apparitions à Liverpool, Mane siège désormais au 19e rang avec Albert Stubbins et est susceptible d’avoir une meilleure position durant la saison. « Je ne le savais pas avant, c’est sûr », a déclaré le n ° 10 au site du club visité par wiwsport.com « Je suis vraiment, vraiment fier et très heureux car en tant que joueur, vous avez toujours des objectifs et c’est l’un de mes objectifs. »

«Donc, je suis parmi les 20 meilleurs buteurs [maintenant] et j’en suis vraiment content. J’ai hâte de marquer de plus en plus de buts pour l’équipe et d’être plus proche [du reste des noms de la liste]. » a t’il ajouté.

Ce doublé a ouvert le compteur de Mane pour la saison et a montré deux des façons dont l’attaquant peut s’avérer si problématique pour les adversaires.

Son premier a été créé par ses collègues attaquants Roberto Firmino et Mohamed Salah et, ayant trouvé un mètre d’espace, il a été fortement incliné à l’intérieur du poteau gauche via sa tête. Quatre minutes plus tard, sa persévérance et son rythme se sont manifestés lorsque Mane, également motivé par la frustration d’avoir concédé la possession quelques secondes plus tôt, a poursuivi Kepa Arrizabalaga et a bloqué son dégagement avant de glisser dans le rebond.

«Je suis vraiment heureux, bien sûr, je suis vraiment heureux, surtout en tant qu’attaquant, de marquer des buts et que l’équipe gagne, c’est l’une des meilleures choses qui puisse vous arriver», a-t-il déclaré.

«En tant qu’équipe, nous avons très bien joué et nous avons remporté les deux matchs [de Premier League], ce qui était vraiment important pour nous. Nous attendons maintenant avec impatience le prochain match, à domicile contre Arsenal ».

