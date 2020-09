Plébiscité comme étant le remplaçant d’Edouard Mendy à Rennes, Alfred Gomis pourrait bel et bien quitter Dijon. Malgré les récentes sorties du président de son actuel club qualifiant ce transfert « suicidaire », les négociations auraient commencé.

C’est une certitude, vu les déclarations de Stéphane Jobard, prononcées ce vendredi. « Alfred Gomis sera bien dans le but dimanche contre Montpellier, a commencé à indiquer l’entraîneur de Dijon. Il est complètement impliqué à l’entraînement, il a le sourire mais il est forcément perturbé par la situation. Un club du « top 5 » (Rennes) lui propose de jouer la Ligue des champions. On souhaite qu’il reste mais avec ce mercato à rallonge, on sait que nous serons soumis à des sollicitations pour des joueurs. » rapporte L’Equipe.

Le mercato sera bouclé le 5 octobre prochain. En plus d’être un club du Top 5 de la ligue 1, Rennes est aussi qualifié pour la phase de groupes de la ligue des champions. Une autre source (voire ci dessous) informe que Dijon réclame 15 millions pour acter le départ du gardien et Rennes en offre 12, le dossier pourrait être accéléré dans les prochains jours.

Info @telefoot_chaine Ca avance entre #Rennes et #Dijion pour le transfert de Gomis. Distance pas énorme entre demande (15M) et offre (12M).

Il y a eu un RDV ce derniers jours entre les deux présidents qui peut accélérer le dossier. Réponse après le week end #Mercato #Ligue1 — Simone Rovera (@SimoneRovera) September 25, 2020

