Chelsea est en difficulté ! Après la lourde défaite face à Liverpool, les Blues ont fait match nul ce samedi.

Transféré officiellement ce jeudi à Chelsea, Mendy n’est pas encore prêt à démarrer la saison. Annoncé sur le départ pour un prêt en Liga, Kepa est sur le banc. Caballero est aux commandes pour le compte de la 3e journée en Premier League.

Un match nul où Chelsea a arraché le point précieux à la fin du match. Après une première période difficile où Thiago Silva et cie n’ont su à quel saint se vouer (3-0). Capitaine ce soir, l’ancien du PSG n’a pas réussi une bonne prestation notamment une erreur sur le deuxième but du club promu. Les Blues se sont rebiffés lors de la seconde partie et se sont neutralisés face à West Bromwich Albion (3-3).

wiwsport.com