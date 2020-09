Le PSG sera privé d’Idrissa Gueye pour le déplacement à Reims dimanche. Le milieu n’est pas remis d’une blessure à la cheville gauche.

Comme Thomas Tuchel l’a laissé entendre un peu plus tôt ce samedi lors de sa conférence de presse, Idrissa Gueye est trop juste et ne sera pas du déplacement à Reims dimanche soir. L’international sénégalais, touché à la cheville gauche dimanche dernier à Nice (3-0) sent encore des douleurs et le staff n’a pas voulu prendre de risques avec lui.



Marcin Bulka, en instance de départ sous forme de prêt, ne figure pas dans le groupe. Kurzawa, suspendu, et Bernat, victime d’une rupture d’un ligament du genou gauche, sont évidemment forfait. Le PSG enregistre les retours de suspension de Neymar, Paredes et Diallo.

L’équipe ne se déplacera à Reims que dimanche, jour du match.

Source: L’Equipe