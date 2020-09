Transféré cette semaine en Grèce, le latéral droit a fait ses débuts avec son nouveau club. Moussa Wague était titulaire pour le compte de cette 3e journée en Super League.

PAOK Thessalonique a fait un match nul et vierge face à Volos Football. Moussa Wague a été remplacé à la 73e minute de jeu. Un choix du coach qui a misé sur un système plus offensif en faisant entrer un attaquant. PAOK occupe provisoirement la deuxième place du classement avec deux matchs nuls et une victoire.

