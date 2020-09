Ce n’est encore que la 2e journée, mais Schalke se retrouve déjà sous une énorme pression en Bundesliga.

Après la débâcle contre le Bayern Munich (0-8) en ouverture de la saison, le club de la Ruhr pourrait perdre son entraîneur rapidement en cas de contre-performance contre le Werder

Brême, cet après-midi, à domicile.

Selon L’Equipe, David Wagner n’a réussi à gagner aucun de ses 17 matches à la tête de l’équipe et il a bien senti cette semaine « les moqueries et les critiques » dans cette spirale sans précédent. Le coach doit en plus redresser la barre sans son

attaquant Amine Harit, testé positif au Covid-19 selon plusieurs médias allemands. Notons que Salif Sané était absent lors de la première journée.

wiwsport.com