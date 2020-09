Frank Lampard a insisté sur le fait que la nouvelle recrue Edouard Mendy devra gagner le statut de gardien de but de premier choix à Chelsea.

Édouard Mendy a rejoint Chelsea pour 24 millions d’euros depuis Rennes cette semaine (un transfert record pour un gardien de Ligue 1) , mais il n’est pas prêt pour faire ses débuts lors du voyage de Premier League à West Brom. La rencontre est prévue cet après-midi comptant pour la 3e journée de la Premier League après une victoire et une défaite chez les Citizens.

« Avec les 3 gardiens que j’ai, et j’ai brièvement rencontré Mendy hier, nous avons des joueurs qui veulent faire de leur mieux pour le Chelsea Football Club et suivront avec la performance que nous exigeons à Chelsea. » rapporte Fuuta visité par wiwsport.

Il faudra peut-être un peu plus de temps à Mendy pour faire ses débuts à Chelsea, car il n’a pas joué depuis plus d’un mois maintenant et manque de forme physique a expliqué le technicien. Lors de sa première interview avec les Blues, le gardien de 28 ans l’avait aussi déclaré.

Mendy est devenu la huitième recrue des Blues lors de ce mercato d’été , après les arrivées de Hakim Ziyech, Timo Werner, Xavier Mbuyamba, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva et Kai Havertz. Il devient ainsi le troisième joueur sénégalais et le premier gardien africain à évoluer à Chelsea.

