Après sa défaite en coupe de la ligue, précédé d’un match nul et vierge en deuxième journée, Watford a repris des couleurs ce samedi avec une petite victoire face à Luton Town (1-0). Un but marqué à la 35e minute a scellé le sort du match.

Titulaire aujourd’hui, Ismaila Sarr a fait ses débuts en deuxième division. Une bonne prestation du Lion de 22 ans applaudi sur les réseaux sociaux. Il a été remplacé lors des arrêts de jeu.

