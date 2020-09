Depuis janvier 2019 jour de son combat contre Modou Lô, Balla Gaye 2 n’a pas noué le nguimb pour disputer un autre combat. Et depuis quelques mois, son combat contre Gris Bordeaux qui était presque ficelé par Gaston Mbengue pourrait tomber à l’eau à cause des malentendus entre Gaston et le Tigre de Fass. Et pour parer à toute éventualité, le Lion de Guédiawaye fréquente les salles de musculation pour mieux fournir ses armes. Et taquine les lutteurs car selon lui, ils ont tous peur de l’affronter.

source: luttetv