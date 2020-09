La première sortie de la saison a été couronnée de succès pour Maïmouna Diarra et le Club Deportivo Promete.

Face au Quesos El Pastor, la lionne et ses coéquipières se sont tapées une promenade avec un +37 points. Le CD Promete s’est imposé 89-52 pour cette 1ère journée de Ligue Féminine Endesa (D1).

Nouvelle recrue du club, Maïmouna Diarra a disputé 26 minutes et a été plus présente en défense avec 4 points, 5 rebonds, 2 contres et 2 passes décisives.

Basket221