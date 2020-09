Quand le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Le départ de Edouard Mendy à Chelsea devrait permettre à Alfred Gomis arrivé la saison dernière en Ligue 1 française de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Le gardien de Dijon est fortement pressenti pour remplacer son compatriote à Rennes.

Le Sénégal a la chance d’avoir actuellement deux gardiens de très haut niveau avec d’ailleurs pas mal de similitudes constate Kalidou Cissokho ancien gardien international sénégalais.

« On dirait qu’Édouard Mendy et Alfred Gomis sortent du même centre de formation. Ils ont les mêmes qualités. Ils ne font pas beaucoup d’erreurs. Ils peuvent beaucoup apporter au Sénégal. Pour aspirer à être le N*1 en équipe nationale, il faut tout d’abord jouer en club. Mais il faut aussi être performant. Ils doivent rester tous les deux performants en clubs, afin de susciter le doute chez le sélectionneur à chaque fois que l’équipe nationale fera appel à leurs services, » constate Kalidou Cissokho

« Si je devais noter Mendy et Gomis, je leur donnerai chacun un 10, parce qu’ils ont de la compétition et font de bons matches. Edouard Mendy est très bon dans le jeu au pied. Il est très bon sur sa ligne et effectue de bonnes sorties. Alfred Gomis est tranquille, calme, lucide. Il joue bien du pied aussi, il commande sa défense en parlant beaucoup. Pour donner le statut de N*1 dans les buts des lions à Mendy ou Gomis, il faudra d’abord suivre les matchs et les prestations de chacun, » conclut l’ancien international sénégalais.

Avec Stades