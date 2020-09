L’ancien lutteur Boy Kairé regrette l’arrestation du jeune lutteur Bébé Diène par la police centrale, pour détention de drogue et de faux billets.

“Bébé Diène était un jeune lutteur pétri de talent qui a grandi devant moi. Il a encore commis un péché de jeunesse. Maintenant, ce qu’il doit revoir, c’est ceux avec qui il s’accompagne. Un lutteur doit choisir ses amis. Il ne doit pas tisser relation avec tout le monde. Ses amis doivent être des lutteurs comme lui. Nous ne vivons pas avec les pensionnaires de l’écurie mais, en plus des entraînements, nous leur inculquons de bonnes valeurs. Maintenant, le lutteur qui ne fait pas le tri de ses amis, sera toujours en danger“, a-t-il réagi au téléphone de Emedia.

Sur l’avenir du jeune lutteur, les concernés vont se réunir pour en discuter. “Je ne peux pas dire si on va l’exclure définitivement ou si on va le garder et le redresser. La décision que nous prendrons sera consensuelle. Lors de sa dernière arrestation, il avait nié les faits qui lui sont reprochés et, la justice lui avait tendu la perche en le libérant. Donc, il aura une chance pour se ressaisir. J’ai été abattu par sa nouvelle arrestation. Je leur souhaite à tous un bel avenir“, a-t-il souligné.

Selon Boy Kairé, lors de son dernier procès, l’écurie avait commis des avocats pour assurer sa défense. Mais, dit-il, pour cette nouvelle arrestation, aucune décision n’a été prise pour le moment.

