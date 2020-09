Koulibaly avait ouvert le score, un départ parfait, une tête qui a battu Stefano Sorrentino à l’intérieur de son poteau proche d’un coin de la droite à la troisième minute. La rencontre s’étail soldée par un nul (3-3). Six ans aprés, toujours dans le club il s’en souvient avec ce message posté sur son compte Twitter « L’emotion du premier but azzuro ». Jusqu’ici il totalise 9 buts avec son actuel club.

2️⃣0️⃣1️⃣4️⃣ #OnThisDay ⚽️

L’emozione del primo gol azzurro 💙

Le ravissement du premier but azzurro 💙

The thrill of my first goal as an azzurro 💙#KK 💪🏿 #SerieA #NapoliPalermo 🇮🇹 pic.twitter.com/iss0I4FtP8

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) September 24, 2020